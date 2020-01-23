هيثم الحاج: لا وجود لمطبوعات «الإخوان» في معرض القاهرة للكتاب

هديل هلال

قال هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن «معرض القاهرة الدولي للكتاب لا يمنع أي كتاب إلا ما يخالف القانون أو قيم المجتمع المصري».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه «لا وجود للكتب الإخوانية بمعرض الكتاب»، مؤكدًا أن «القانون يمنع التعامل مع الجماعة المحظورة وهو ما يقع تحت طائلة القانون».

وأشار إلى أن «دور النشر المشاركة تعرف الضوابط المكتوبة في كراسة الشروط، وتنظيم القانون للعملية بشكل واضح»، لافتًا إلى أن «شرطة المصنفات الفنية موجودة في المعرض بشكل قوي وتراقب الأوضاع».

وعن واقعة العام الماضي بنشر صورة لكتاب تابع للإخوان داخل أرض المعرض، أوضح: «الكتاب لم يكن معروضًا، هناك شخص دخل بكتاب ورفعه أمام الهاتف وصوره أمام جناح بالمعرض وهو غير موجود على القوائم الخاصة بنا».

وتنطلق الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال الفترة من 22 يناير الجاري حتى 4 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وسفير السنغال بالقاهرة.