قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن شركة سيمنز الألمانية تقدمت بأقل سعر بعد المفاوضات لإنشاء خط السكة الحديد بين العين السخنة والعلمين الجديدة والذي بغ نحو 3 مليارات دولار، فضلًا عن 15 سنة صيانة وتشغيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الرئيس تفاوض مع الشركة حول إلغاء عمولة تأمين المخاطر والتي تبلغ نحو 12.7% من قيمة القرض، في حالة إقامة ألف كيلومتر.

وأفاد بأنه بحلول ديسمبر 2021 سيتم إضافة 36 قطارًا جديدًا، يحملون ما يقرب من مليون راكب يوميًا، مؤكدًا أن القطار السريع سيعمل تجريبيا في أغسطس المقبل، ويدخل الخدمة في أكتوبر2021.

وأوضح أن الشركة بادرت بإعطاء مصر 5 قطارات بتكلفة تصل إلى 150 مليون دولار، مشيرًا إلى عمل 15 شركة مصرية على إقامة الجسر الترابي والأسوار ضمن المشروع.

وأشار إلى إقامة سور خرساني بطول 3 متر للقطار السريع؛ حفاظًا على حياة المواطنين والدواب، ذاكرًا أن نحو 50 شركة مصرية تشارك في الأعمال المرتبطة بإنشاء القطار السريع.

ولفت إلى إنشاء خط قطار سريع آخر من الغردقة إلى الأقصر لنقل الركاب والسياح والبضائع، مضيفًا أن ذلك سيساهم في نقل خام الألومنيوم من سفاجة إلى نجع حمادي.

وذكر أنه سيتم إنشاء خط أخر من 6 أكتوبر وحتى أسوان، خاصة وأن نسبة الإشغال على خط الصعيد تصل إلى 120%، منوهًا أن سيتم إنشاء محور لقطار بسرعة تصل إلى 150 كيلومتر/ساعة خاص بالمحافظات، وأخر لقطار ضواحي.