 كنيسة الشهيدة دميانة بالمحلة تشهد تجهيز 6 من ضحايا المنزل المنهار - بوابة الشروق
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كنيسة الشهيدة دميانة بالمحلة تشهد تجهيز 6 من ضحايا المنزل المنهار

علاء شبل:
نشر في: السبت 23 يناير 2021 - 11:11 م | آخر تحديث: السبت 23 يناير 2021 - 11:11 م

أقيمت مساء اليوم، بكنيسة الشهيدة دميانة بالمحلة الكبرى، صلوات تجنيز كلا من (مارى وديع - 45 سنة)، و(جوفانة وديع - 8 سنوات)، و(إيزيس نصيف - 80 سنة)، و(وائل جميل - 35 سنة)، و(نادية شنودة - 55 سنة)، و(ندا ماجد - 13 سنة)، الذين توفوا إثر انهيار منزل بمنطقة أبو راضى.

وترأس الأنبا كارس أسقف عام المحلة الكبرى للأقباط الأرثوذك، جنازة ضحايا انهيار منزل، مما أدى إلى وفاة 6 أشخاص، بالإضافة إلى مصابين آخرين تم نقلهم للمستشفى.

وقالت الكنيسة في بيان لها، إن صلاة الجنازة أقيمت بحضور عدد من الكهنة، وأعداد كبيرة من أهالي المحلة والقرى المجاورة.

وكانت محافظة العربية، شهدت صباح اليوم، بمنطقة أبو راضي بمدينة المحلة الكبرى، انهيار عقار مكون من 4 طوابق مأهول بالسكان، وتم استخراج صاحب العقار وشخص آخر وطفل صغير من تحت الأنقاض وجار البحث عن الضحايا.

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