القوات الإسرائيلية تعتقل 17 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت القوات الإسرائيلية، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، 17 مواطنا فلسطينيا من مدن الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، أن الاعتقالات شملت أربعة من رام الله، وثلاثة من الخليل، وثلاثة من بيت لحم، وسبعة من نابلس وجنين وطولكرم وأريحا.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس باقتحام عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف إن المتطرفين اليهود اقتحموا منذ الصباح المسجد الأقصى من باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

ووفق وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) اليوم، "نشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح وحداتها الخاصة في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين الحماية لاقتحامات المستوطنين، وسط قيود مشددة فرضتها على دخول الفلسطينيين للمسجد".