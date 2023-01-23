قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين بينهم طفل وأسير محرر

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، ثلاثة شبان فلسطينيين من حي "وادي الربابة" بسلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وصرحت مصادر أمنية فلسطينية بأنه جرى اعتقال طفل بعد اقتحام قوات الاحتلال لنادي رياضي في بلدة "سلواد"، شمال مُحافظة رام الله، بوسط الضفة الغربية المحتلة.

وفي محافظة "جنين" شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المُحرر عماد سمودي (42 عامًا) من بلدة "اليامون"، وذلك لدى مروره بحاجز عسكري.

وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي "زبوبا والعرقة" بجنين، ونصبت حاجزًا عسكريًا على مفترق الطرق وأوقفت السيارات وفتشتها ودققت في هويات راكبيها.