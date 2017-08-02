 عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي - بوابة الشروق
الإثنين 23 يناير 2023 12:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لقمة الأهلي والزمالك المقبلة في الدوري العام؟
النتـائـج تصويت

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

أ ش أ
نشر في: الإثنين 23 يناير 2023 - 12:32 م | آخر تحديث: الإثنين 23 يناير 2023 - 12:32 م

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس - في بيان صحفي- أن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، واستمعوا لشروحات عن "الهيكل" المزعوم، وقام بعضهم بتأدية شعائر تلمودية في الجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وواصلت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين الوافدين للمسجد من القدس وأراضي الـ48 ودققت في هوياتهم الشخصية واحتجزت بعضها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك