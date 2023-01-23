تضامن الغربية: تقديم 2746 مشروعا تنمويا للأسرة الأكثر احتياجا بالمحافظة

قدمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، 2746 مشروعا تنمويا متمثلة في قروض حسنة وتسليم أكشاك ومواشي، للأسرة الأكثر احتياجا بمراكز ومدن المحافظة، تماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما يقدمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خدمات إنسانية، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدني الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية بمراكز المحافظة، وذلك في إطار توجهات الدولة، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وتقديم جميع أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف أنه تم التوزيع على الشباب غير القادر ومعدومي الدخل من مراكز وأبناء المحافظة المختلفة، لافتا إلى أن ما تقوم به المديرية هو نوع من أنواع التكافل والتعاون بين جميع فئات المجتمع خاصة غير القادرين، وأنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة، بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة منها في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة

وأشار إلى أن المشروعات التنموية التي قدمتها إحدى الجمعيات في محافظة الغربية بلغت 2746 مشروعا تنمويا متمثلة في قروض حسنة وتسليم أكشاك ومواشي، وذلك دعمًا لهم ومراعاة للبعد الاجتماعي ولإيجاد مصدر دخل ثابت لهذه الأسر وتمكينها من الاعتماد على نفسها ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع.