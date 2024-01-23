أوكرانيا: روسيا شنت ضربة صاروخية على خاركيف

أعلنت أوكرانيا أن خدمات الطوارئ تعمل على إزالة الأنقاض بحثا عن أشخاص بعد أن ضربت صواريخ روسية مبنى سكنيا في خاركيف ثاني أكبر مدينة في البلاد.

وقال الحاكم الإقليمي لمنطقة خاركيف، أوليه سينيهوبوف، عبر تطبيق تليجرام اليوم الثلاثاء، إنه تم تدمير مبنى شاهق جزئيا في مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال رئيس بلدية مدينة خاركيف إيهور تيريخوف إنه لا توجد إمدادات مياه أو كهرباء في منطقة واحدة على الأقل.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أنه تم سماع موجتين من الانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف عندما أطلقت روسيا صواريخ من طائرات من داخل أراضيها.

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، عبر تطبيق تليجرام، إنه تم نقل شخص واحد على الأقل إلى المستشفى، في حين ألحق حطام الصواريخ التي تم اعتراضها أضرارا بالسيارات والمباني في أربع مناطق بلدية.