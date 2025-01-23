ترامب: من الجيد حل مشاكل إيران دون ضرب إسرائيل لمنشآتها العسكرية

قال الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه "سيكون من الجيد حل المشكلات المرتبطة بإيران بدون إقدام إسرائيل على ضرب منشآتها العسكرية".

ونقلت قناة سكاي نيوز عربية عن ترامب قوله إنه يرغب في الاجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أنه ليس متأكدا "إن كان على واشنطن أن تنفق شيئا على حلف الناتو".

كما أعرب عن توقعه أن يصغي إليه مجلس الاحتياطي بشأن أسعار الفائدة.

وفي وقت سابق، قال ترامب، خلال كلمة له في منتدى دافوس، إنه اتخذ إجراءات كثيرة وسريعة، ووجه لتخفيض كلفة الحياة اليومية، فضلاً عن فرض تجميد على المساعدات الخارجية، مشيرا إلى أنه لولا إدارته "لما أبرم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع".

وأضاف ترامب، خلال كلمة له في منتدى دافوس، أنه أعلن حالة طوارئ لإصلاح العجز في الطاقة، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة لديها أكبر كمية من الطاقة والغاز وسنستخدمها".

كما أكد ترامب أن "الولايات المتحدة ستكون عاصمة للذكاء الصناعي والعملات الرقمية"، مشيرا إلى أنهم بدأوا إصدار القوانين بسرعة كبيرة.