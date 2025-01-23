الإحصاء: 858 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عُمان خلال عام 2024

تراجعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عُمان لتصل إلى 858 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 908 ملايين دولار خلال عام 2023، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب الإحصاء، بلغت قيمة الصادرات المصرية لسلطنة عُمان 194 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 190 مليون دولار خلال عام 2023، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من سلطنة عُمان 664 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 718 مليون دولار خلال عام 2023.

وجاء خضروات وفواكه في مقدمه أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى سلطنة عُمان خلال عام 2024 بقيمة صادرات 62 مليون دولار، يليها أجهزة للبصريات والسينما بقيمة 24 مليون دولار، ثم محضرات غذائية متنوعة 19 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 14 مليون دولار.

وجاءت خامات المعادن في مقدمه أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من سلطنة عُمان خلال عام 2024 بقيمة واردات بلغت 356 مليون دولار، يليها الأسماك وقشريات ورخويات بقيمة 82 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 75 مليون دولار، وحديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 56 مليون دولار، وألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 22 مليون دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في سلطنة عُمان 184.3 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 189.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، بينما بلغت قيمة تحويلات العُمانيين العاملين بمصر 4 ملايين دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقابل 1.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023.

وبلغت قيمة الاستثمارات العُمانية في مصر 12.7 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقابل 4.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023.

ووفقا للإحصاء، سجل عدد سكان مصر 107.2 مليون نسمة خلال عام 2024، بينما سجل عدد سكان سلطنة عُمان 5.4 مليون نسمة خلال نفس الفترة، وبلغ عـدد المصريين المتواجدين بسلطنة عُمان طبقً لتقـديرات البعثة 81.3 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.