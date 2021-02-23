 زايد: مصر ستحصل على 40 مليون جرعة من لقاح كورونا على 4 دفعات خلال 2021 - بوابة الشروق
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زايد: مصر ستحصل على 40 مليون جرعة من لقاح كورونا على 4 دفعات خلال 2021

منى زيدان
نشر في: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 2:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 2:32 م

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مصر ستحصل على 40 مليون جرعة من التحالف الدولي للقاحات "جافي"، على 4 دفعات، في كل ربع من العام ستحصل على دفعة، لافتة إلى أن الدفعة الأولى تقدر بـ8.6 مليون جرعة ستكفي لجميع كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، على أن يتم استقبال 8.6 مليون جرعة أخرى في الربع الثاني من العام الجاري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد الآن بوزارة الصحة والسكان مع السفير الصيني؛ للحديث عن اللقاحات واستلام مصر 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني هدية من الصين.

وأكدت الوزيرة أن هناك اتفاقية مع إحدى الشركات الصينية لتصنيع اللقاح في مصر وتوفيره للبلاد العربية والإفريقية.


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