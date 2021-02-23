لميس الحديدي تطالب بتيسير إجراءات تسجيل العقارات وخفض الرسوم

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن استحداث مادة جديدة برقم 35 مكرر إلى قانون الشهر العقاري تؤدي لتسهيل عملية تسجيل العقارات خاصةً أن نحو 95% من العقارات غير مسجلة.



وتابعت عبر برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على قناة «ON»، الاثنين، أن «تسجيل العقارات في مصر كان يعاني من إجراءات طويلة جداً فضلاً عن إرتفاع تكلفة عملية التسجيل فقيمة 2.5% من العقار قيمة باهظة ومبالغ فيها جدًا والسؤال هل يؤدي إستحداث هذه المادة إلى التأثير الإيجابي على عملية التسجيل؟ هل ستؤثر على سوق العقارات بشكل كبير وترفع الأسعار».



وطالبت الإعلامية بضرورة تخفيض قيمة رسوم التسجيل، قائلة: «حتى يكون عملية تسجيل العقارات سهلة وناجعة وميسرة أمام الناس يجب تخفيض قيمة الرسوم بغية تشجيع الناس لابد من أمرين أولهما تيسير الإجراءات وثانيهما تخفيض رسوم تسجيل العقارات وهذا أمر مهم جداً لكن الأهمّ في هذا كله هو أن عملية التسجيل مهمة في إطار إزدهار الثروة العقارية».



يذكر أن برنامج «كلمة أخيرة» تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة «ON».