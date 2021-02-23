الصحة: صرف التعويضات للأطقم الطبية المتضررة من كورونا خلال الفترة المقبلة

وأضافت زايد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الصندوق يبدأ عمله في منح التعويضات ابتداءً من فبراير 2020 لمن تضرروا من أزمة كورونا، معلنة صرف التعويضات للأطقم الطبية خلال الفترة القليلة المقبلة.وذكرت أنه صدر قانون 184 لعام 2020 من مجلس النواب خاص بتعويضات الأطقم الطبية، مشيدة بجهود الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان السابق، في إصدار هذا القانون.وأوضحت أنه بصدور هذا القانون، تم تشكيل مجلس إدارة الصندوق ورئيسه والمدير التنفيذي له، إضافة إلى تحديد الإيرادات وتحصيلها، مضيفة أن هذا الصندوق ليس لضحايا كورونا فقط، بل لأي شخص من الأطقم الطبية يفقد حياته أو يتعرض لإصابة نتيجة مهنته.