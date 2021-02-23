عبدالحليم يشيد بأداء لاعبي الزمالك بعد التعادل مع تونجيت

توجه عبدالحليم مدير الكرة بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك لغرفة خلع الملابس عقب مباراة تونجيت السنغالي.. حيث أشاد بالاداء وأكد للاعبين أنهم كانوا قادرين على تحقيق الفوز لولا سوء التوفيق.

وأعرب عبدالحليم عن ثقته في قدرات اللاعبين لحجز تذكرة التأهل عن المجموعة مطالبا اياهم بنسيان نتيجة أول جولتين والتركيز فيما هو قادم من المباريات.

كان الزمالك قد تعادل سلبيا مع تونجيت في السنغال اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بعدما تعادل في الجولة الأولى أيضا بنفس النتيجة مع مولودية الجزائر.