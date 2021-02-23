بركان إتنا الإيطالي يواصل قذف الحمم والرماد إلى السماء

قذف بركان إتنا الإيطالي، نافورات من الحمم وسحبا من الرماد إلى السماء للمرة الخامسة في غضون أيام قليلة.



وأفاد خبراء من المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين اليوم الثلاثاء بأن البركان الواقع في صقلية، والذي يزيد ارتفاعه عن 3300 متر، بدأ في إصدار أصوات انفجارات أثناء الثوران في حوالي الساعة العاشرة مساء (2100 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين.



ووفقا للتقرير، بدأ الثوران الجديد في الفوهة الجنوبية الشرقية. وبعد حوالي ساعة، أنطلقت الحمم البركانية بارتفاع 300 متر فوق حافة الفوهة. وفي وقت لاحق، وصل جزء من عمود الرماد إلى ارتفاع عدة كيلومترات.



وتوقفت الهزات والانفجارات بسرعة في حوالي الساعة الواحدة صباحا اليوم الثلاثاء.