زار وفد من أعضاء الكنيست العرب عن القائمة المشتركة اليوم الأربعاء، حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة، إسنادًا لعائلات الحي المهددة بالتهجير القسري من منازلها وإحلال المستوطنين مكانها.

وضم الوفد رئيس القائمة أيمن عودة، والنواب أحمد الطيبي وأحمد السعدي وعوفر كاسيف وعايدة توما سليمان.

وتأتي هذه الزيارة عقب تجميد قرار إخلاء عائلة سالم من منزلها، الذي كان مقررًا في الأول من شهر مارس المقبل.

وقال الطيبي إن " حي الشيخ جراح أصبح رمزًا للنضال الفلسطيني ضد الاحتلال والغطرسة والعنصرية والقمع وتهويد القدس".

وكانت لجنة حي الشيخ جراح أصدرت اليوم بيانًا طالبت فيه باستمرار التضامن مع العائلات المهددة بالتهجير من الحي، عقب تجميد قرار إخلاء عائلة سالم من منزلها نهاية شهر فبراير الجاري.

وما زال التوتر يُخيم على حي "الشيخ جراح" منذ 11 يومًا، عقب إقامة عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن جفير مكتبًا له في أرض عائلة سالم؛ بزعم أن هذه الخطوة من شأنها أن توفّر الحماية للمستوطنين.