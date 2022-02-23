وزير الخارجية السعودي: التطبيع مع إسرائيل سيكون هشا بدون حل المشكلة الفلسطينية

اعتبر وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اتفاقيات السلام التي أبرمت بين دول عربية وإسرائيل تطورا إيجابيا للغاية.

وقال الأمير فيصل في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "كنا نأمل حتى قبل توقيع اتفاقيات إبراهام في حدوث زخم جديد في المنطقة نحو السلام ونحو وضع أفضل، لكن يظل من المهم دائما ألا ننسى أن المشكلة الرئيسية هي مشكلة الفلسطينيين"

وأكد الوزير ضرورة إيجاد طريق الآن لجلب الفلسطينيين والإسرائيليين إلى مائدة المفاوضات، حتى يمكن التحدث عن حل الدولتين وإيجاد سلام طويل الأمد، وقال: "نرى أن تطبيعا كاملا مع إسرائيل في المنطقة ليس مهما أو جيدا فقط لإسرائيل، بل أيضا مهما وجيدا لنا جميعا، لأن ذلك يمكنه أن يفيد جميع دولنا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني".

وفي المقابل، أكد الأمير فيصل أنه "بدون حل للمشكلة الفلسطينية، سيكون كل شيء هشا، ويسهل كسره على الفور إذا حدث أي تصعيد".

وقال: "الوضع في المناطق الفلسطينية صعب، لذلك يجب أن تكون الأولوية الآن لإعادة إحياء عملية السلام".