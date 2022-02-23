إسرائيل تسجل مولودا في الساعة 2 و22 دقيقة بتاريخ 22-2-2022

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أعلن مستشفى رامبام في حيفا اليوم الأربعاء، أن مولودا ذكرا خرج إلى الدنيا في إسرائيل بتاريخ ووقت ميمونين عدديا، حيث وصل إلى العالم في 22 فبراير 2022 الساعة الثانية و22 دقيقة ظهرا.

وتمت ولادة المولود الذكر، وهو من شمال البلاد، في عملية قيصرية محدد وقتها مسبقا، وهو الطفل الثاني لوالديه ليان ورام كوهين.

وقالت الأم، بحسب بيان المستشفى: "اتصلت للتنسيق بشأن العملية القيصرية واقترحوا هذا الموعد".

وكان من المفترض أن تذهب إلى غرفة العمليات الساعة العاشرة صباحا.

وذكرت الأم أنه كان أمرا رائعا رؤية الشاشة الرقمية على الحائط تعرض الوقت والتاريخ.

وأضافت: "حتى درجة الحرارة في الغرفة كانت 22 درجة".

وأشارت إلى أن التركيبة الخاصة من الأرقام أصبحت جزءا من قصة الولادة الآن.

وقالت: "إنه أمر نادر، إنه جنون. لدينا قصة ولادة خاصة وطفل مميز وصل في نهايتها".