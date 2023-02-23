مجلس الوزراء يمنح الجنسية المصرية لـ12 مستثمرا سوريا وعراقيا

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم ٥٩٦ لسنة ٢٠٢٣، بالموافقة على منح الجنسية المصرية لعدد 11 مستثمراً سورياً، ومستثمر وحيد عراقي الجنسية.

وينص القرار على أن تمنح الجنسية المصرية، بناء على ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس، لكلاً من:-

عبد السلام یاسین کرنازی «سوري الجنسية» من مواليد حماة بتاريخ ١٩٧٥/١١/١٩

أحمد رضوان سماقية «سوري الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ ۱۹۷۸/۳/١٥

یوسف صبحی دباغ «سوري الجنسية»، من مواليد حلب بتاريخ ١٩٩١/١/١٥

نجم عبد الأمير رسول القيس «عراقي الجنسية»، من مواليد بغداد بتاريخ ١٩٥٨/١٢/٢٧

مؤید عمر طلس « سورى الجنسية»، من مواليد دمشق بتاريخ ١٩٧٨/٤/٢

صفوان عز الدين أبو اللبن «سوري الجنسية من مواليد حمص بتاريخ ١٩٥٢/١/١

عبد الصمد مصطفى الحلبي «سوري الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ ١٩٧٢/٥/٦

عدنان محمد عادل حالول «سوري الجنسية» من مواليد السعودية بتاريخ ١٩٨٢/٤/٣

عبد الحق محمد زهير كيتوع «سوري الجنسية»، من مواليد حلب بتاريخ ١٩٨٠/١/٥

محمد صبحى مصطفى دشق «سوري الجنسية»، من مواليد حلب بتاريخ ١٩٨٠/٥/٥

أسامة بدر الدين العوف «سوري الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ ١٩٥٦/١٢/١٠

محمد أسامة العوف «سوري الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ ۱۹۸۸/۳/۹

جدير بالذكر أنه قد صدر في يوليو 2019 تعديل على قانون الجنسية المصرية بالقانون 140 لسنة 2019 يجيز لرئيس الوزراء منح الجنسية المصرية لكل أجنبي اشترى عقارا مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مع استحداث وحدة بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس.

ثم أصدر رئيس الوزراء قراره رقم 3099 لسنة 2019 بتنظیم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب في الحالات الآتية:

- شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى، على أن يصدر قرار من رئيس الوزراء بتحديد المبانى والأراضى المتاحة للبيع، وذلك خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ صدور هذا القرار.

- إنشاء أو المشاركة فى مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكى، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع.

- إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري، أو إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات.

- إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكى بموجب تحويل بنكى من الخارج ، وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى ، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد.

وفي حالة بيع العقار أو تصفية المشروع الاستثمار خلال 5 سنوات، يشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع 250 ألف دولار لا ترد، ما لم يكن التصرف فى العقار أو المشروع الاستثمارى أو حصته فيه بدون مقابل لصالح الدولة.