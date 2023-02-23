حزب الله يدين العدوان الإسرائيلي على نابلس

أدان حزب الله اللبناني في بيان مساء الأربعاء "العدوان الإسرائيلي" الذي استهدف مدينة نابلس بالضفة الغربية وأدى إلى سقوط 11 قتيلا وأكثر من 100 جريح.

ورأى حزب الله أن "إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على إستهداف المدنيين الأبرياء بكل وحشيّة وقسوة يؤكد أن هذا العدو لا يردعه عن غيه إلا بندقية المقاومين وسواعدهم الشريفة التي ستلقن العدو دروساً تكشف له مدى حماقته وتضع حداً لغطرسته وإرهابه".

وأكّد حزب الله تضامنه مع الشعب الفلسطيني ووقوفه إلى جانبه "في كل الخيارات التي تتخذها قياداته الشريفة والتي تحفظ أمنه وتحرر أرضه".

وكانت اشتباكات اندلعت يوم الأربعاء بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين، بعد اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة نابلس، وأسفرت الاشتباكات عن سقوط 11 قتيلا وإصابة أكثر من مئة شخص.