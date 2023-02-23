وفاة رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق أحمد قريع عن 86 عامًا

توفي رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق أحمد قريع (أبو العلاء) عن عمر ناهز 86 عاما.

ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس "المناضل الوطني الكبير، رئيس الوزراء الأسبق، رئيس المجلس التشريعي الأسبق، العضو السابق للجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح أحمد قريع"، وفقا لوكالة وفا الإخبارية.

ولد قريع في بلدة أبو ديس في القدس عام 1937، وانتسب لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عام 1968، وأسس مؤسسة صامد (معامل أبناء شهداء فلسطين) في بيروت في أوائل السبعينيات وشغل منصب مديرها العام حتى توقفها عن العمل نهائياً في (2007/2008)، وتولى منصب مدير عام دائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيط في منظمة التحرير الفلسطينية، وكان محافظ فلسطين لدى البنك الإسلامي للتنمية.

وتقلد منصب عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح في أغسطس عام 1989، وعضو في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني.

وعُين وزيرا للاقتصاد والتجارة ووزيراً للصناعة في أول حكومة فلسطينية في الفترة (1994-1996).