الأزهر يدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة نابلس الفلسطينية وقتله 10 شهداء فلسطينيين

أدان الأزهر الشريف واستنكر بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الهمجي على مدينة نابلس الفلسطينية؛ والذي أسفر عن وقوع عشرة شهداء من الفلسطينيين، وإصابة أكثر من مائة.

وأكد الأزهر - في بيان اليوم- أن هذا التصعيد وما أدَّى إليه من سفك الدماء الفلسطينية البريئة لهو حلقةٌ في سلسلة جرائم إرهاب في حق الإنسانية جمعاء، ودليل واضح على تجرد جنود هذا الكيان من كل معاني الرحمة والخُلُق والضمير، وهو دليل على إدانة الصمت الدولي وتشجيع المحتل على مواصلة جرائمه المنكرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن قوات الاحتلال الغاشمة لا تأبه بالقوانين الدولية ولا القيم الإنسانية، وما زالت مستمرة في استلاب حقوق أصحاب الأرض وأبناء الوطن وحماة المقدسات الفلسطينيَّة والعربية والإسلامية.

وشدد الأزهر على أنه لا يدخر جهدًا في دعوة العرب والمسلمين وأصحاب الضمائر الحية للوقوف صفًّا واحدًا ضد هذا الإجرام السافر، واتخاذ موقف قوة موحد في وجه هذا الاحتلال الذي دأب على قتل الشهداء من الرجال والأطفال والنساء، وشرد العائلات الفلسطينية، وهجَّرهم من منازلهم، واستوطن أراضيهم، وسرق ممتلكاتهم، ليخرج للعالم نَبتَه الخبيث.

كما يتقدَّم الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة في شهداء العرب والمسلمين والإنسانية وفلسطين، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزقنا -نحن المسلمين والعرب وأهالي الشهداء- الصبر على البلاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحرِّر فلسطين والمسجد الأقصى من طغيان هذا الاحتلال الغاشم.