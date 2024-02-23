أسعار الذهب تواصل الانخفاض وعيار 21 يخسر 40 جنيها جديدة ويسجل 3290 جينها

واصلت أسعار الذهب انخفاضها خلال تعاملات اليوم ليتراجع بنحو 40 جنيها جديدة ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا نحو 3290 جنيها مقابل 3330 جنيها وذلك نتيجة استمرار أسعار الدولار بالسوق الموازية بعد توقيع صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.



وانخفض عيار 18 ليسجل 2820 جنيها مقابل 2854 جنيها كما تراجع عيار 24 جنيها ليصل إلى 3760 جنيها مقابل 3805 جنيها كما انخفض الجنيه الذهب بنحو320 جنيها ليصل إلى 26320 جنيها



وكان رئيس الوزراء أعلن منذ قليل تفاصيل مشروع أرض رأس الحكمة ليعلن حصول مصر على 35 مليار دولار الصفقة منها دفعة أولى 15 مليار دولار خلال أسبوع و20 مليار أخرى خلال شهرين ، الدفعة الأولى تتضمن 10 مليارات دولار سيولة مباشرة من الخارج بالإضافة إلى تنازل الإمارات عن 5 مليارات دولار من الودائع الموجودة فى البنك المركزى المصرى.



وعالميا ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة متأثرة بتراجع طفيف للدولار وارتفاع الطلب على الملاذ الآمن وسط زيادة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.



صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2026.20 دولار للأوقية متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية بسيطة. وكسبت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % ليسجل 2036.10 دولار للأوقية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.3 % إلى 899.30 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.3 % إلى 964.86 دولار. وارتفعت الفضة 0.1 % إلى 22.76 دولار للأوقية، مسجلة تراجعا بنحو 3% حتى الآن خلال الأسبوع.