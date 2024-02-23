مقتل وإصابة 10 أشخاص في أوكرانيا بعد قصف روسي على دونيتسك

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قتل شخص واحد على الأقل جراء قصف روسي في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، وفقا لتقارير رسمية.

وأصيب تسعة أشخاص آخرين، بينهم أربعة شباب، في قرية كوستيانتينوبيل، حسبما ذكر الحاكم العسكري لمنطقة دونيتسك، فاديم فيلاشكين، عبر منصة تلجرام يوم الخميس.

وأضاف أن 13 قذيفة معادية سقطت على القرية، ونشر صورا للمنازل المدمرة.

وقال الجيش الروسي في وقت سابق إنه سيطر على بلدة أخرى في دونيتسك، بعد أن احتل مؤخرا بلدة أفدييفكا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الفيديو إن الوضع المتعلق بأفدييفكا كان أيضا محل نقاش خلال اجتماعه مع القيادة العليا للبلاد يوم الخميس.

وأفاد أيضا بأنه أجرى محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي ، شارل ميشيل، حيث ناقشا آفاق انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي واحتجاجات المزارعين البولنديين في المنطقة الحدودية.