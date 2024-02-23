القصابين: 40% من محال الجزارة أغلقت بعد انخفاض القوة الشرائية لـ70%

قال هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّه لا يوجد مبرر لارتفاع أسعار اللحوم من قبل المربيين والمستوردين لرؤوس العجول الإسبانية والبرازيلية والكولومبية، لافتا إلى استيرادها قبل عيد الأضحى الماضي.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «كل الزوايا» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، إلى رفع المربين أسعار اللحوم بشكل غير مبرر، دون مراعاة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجهها أغلب الأسر المصرية، عازيًا سبب ارتفاع الأسعار إلى ربط المربيين أسعار اللحوم بارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي.

وكشف عن انعكاس ارتفاع أسعار اللحوم على تراجع القوة الشرائية في السوق 70% في بعض المناطق، فضلا عن دفع 40% من أصحاب محال الجزارة إلى إغلاق محلاتهم أو تغيير نشاطهم، مضيفا أن «70% من الجزارين الأن لم يعد لديهم قوة شرائية».

وطالب رئيس شعبة القصابين المسؤولين بالجلوس مع كبار المستوردين ووضع هامش ربح مُرضٍ لهم لا يتجاوز 30%؛ نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الأسر المصرية.

وأكد أن هامش الربح لن يُؤدي إلى خسارة المستوردين، موضحا: «العجل المستورد يتم ذبحه فورًا، ويضيف 2 كيلو إلى وزنه، بينما لا يزيد وزن العجل البلدي عند ذبحه عن نصف كيلو فقط».