أعلنت رابطة الأندية مساء اليوم الجمعة، مواعيد مباراتي الأهلي والزمالك، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان من المفترض أن يلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة العاشرة بالدوري الأول، إلا أن ارتباط الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال أفريقيا أجلت هذه المباراة، بالإضافة إلى مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي أقيمت في يناير الماضي.

وأوضح الموقع الرسمي لرابطة الأندية أن الأهلي والزمالك سيلتقيان يوم 15 أبريل في الجولة العاشرة للدوري المصري، قبل أن يلتقيا مجددًا يوم 25 يونيو ضمن مباريات الجولة الـ 27 من البطولة المحلية.

وبعيدا عن مباراتي الدوري المصري، سيلتقي الأهلي مع الزمالك في بطولة كأس مصر يوم 8 مارس الجاري في لقاء سيقام في المملكة العربية السعودية.