شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "كامل العدد" للفنانة دينا الشربيني، تطور كبير في علاقة ليلى (دينا الشربيني) بالدكتور أحمد مختار (شريف سلامة)، وكشفت الحلقة عن مصارحة ليلي للدكتور أحمد بحقيقة كونها أم لأربعة أطفال، ليصارحها بدوره أنه أرمل ولديه ثلاث أطفال.

وتعقدت العلاقة بين ليلي وأحمد، وظنت ليلى أن علاقتهما انتهت على الرغم من استمرار مشاعر الحب، لكن يفاجئها الدكتور أحمد ويطلب منها الزواج لتوافق ليلي على الفور.

ويتكون مسلسل كامل العدد للنجمة دينا الشربيني من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد لدينا الشربيني بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.