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بولندا وإسرائيل تتفقان على إنهاء الخلافات بينهما وإعادة السفيرين

(د ب أ)
نشر في: الخميس 23 مارس 2023 - 12:22 ص | آخر تحديث: الخميس 23 مارس 2023 - 12:22 ص

أعلن وزير خارجية بولندا زبيجنيو راو، ونظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الأربعاء، عن إنهاء الخلافات بين البلدين، وإعادة السفيرين إلى تل أبيب ووارسو.

ووقع راو وكوهين اتفاقا يسمح باستئاف رحلات الشباب الإسرائيلي إلى بولندا، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وهذه هي أول زيارة يجريها مسئول إسرائيلي إلى بولندا منذ عام 2018، الأمر الذي يشير إلى تحسن العلاقات بين البلدين بعد سنوات من التوترات بشأن الخلافات الخاصة بذكرى محرقة اليهود (الهولوكوست) ودور بولندا في قتل اليهود.

وأعادت إسرائيل سفيرها إلى بولندا في وقت سابق إلا أنه لم يكن هناك سفير لبولندا لدى إسرائيل.

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