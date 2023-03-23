مدحت العدل: نيللي كريم ممسوسة تمثيل وجمال سليمان الناس بتحبه في الصعيدي

كشف الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل أن مسلسل عملة نادرة يدور في فلك قضية الدين والعرف والتقاليد قائلاً: "رسالة مسلسل عملة نادرة أنه لا يضيع حق وراه مطالب وعندما نكون مؤمنين فالدين أبدى من العادات والتقاليد في قضايا مثل الإرث للنساء في الصعيد وكلنا عارفين أن الستات مش بتورث في الصعيد وممكن تاخد فلوس مقابل الورث أو ماتخدش ماذا لو رفضت امرأة هذا العرف المتوارث؟ هذه بداية الحدوتة والصراع وجميع الاحداث تدور في هذا الفلك ".



وقال في مداخلة هاتفية خلال في "برنامج كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :"دايماً بشوف نيللي كريم" ممسوسة بالتمثيل" تستطيع أن تقدم كافة الأدوار الخواجاية والصعيدية ومن أكثر فنانات الوطن العربي موهبة وتواضعاً هي سيدة بسيطة وجميلة وكل "الكرو" بيحبها وعمرها ما كلمتني على دورها بتكلمني بس في أحداث المسلسل متواضعة جداً وحطوا تحت ده 100 خط ".

وعن جمال سليمان قال: "جمال سليمان صديق عمري وهو محبوب جداً في الصعيد خاصة منذ دوره في " حدائق الشيطان " وهو ممثل كبير ولايق جداً على الصعيدي وممكن يخلينا نضيف ليه عشانه وجوده ومن أجل أن نستفيد من كل أدواته ".



وعن اختيار محمد فهيم قال: "محمد فهيم ممثل هائل وشديد الموهبة ولم اختره ومن قام باختياره ماندو محمد جمال العدل إيمانا منه بموهبته لدرجة اننا مكناش بنعرف نظبط تصوير المسرحية مع المسلسل".

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، ومن بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.