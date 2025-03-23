ميناء الإسكندرية يستقبل أكثر من 1700 راكب على متن سفينتين سياحيتين خلال 48 ساعة

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة اللواء أحمد حواش، السفينتين السياحيتين آستوريا جراند وأم إس . هامبورج، خلال 48 ساعة يحملان على متنيهما 1703 راكبين ما بين سائحين وأطقم.

وكان في استقبال السفينة عدد من قيادة الهيئة العامة لميناء الأسكندرية ممثلة عن وزارة النقل ووزارة الآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحافظة الأسكندرية ممثلة في الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية.

وجرى استقبال الركاب ونهو إجراءاتهم في دقائق معدودة لبدء برنامج زيارتهم السياحي إلى المعالم السياحية والتاريخية والثقافية.

كما حرصت هيئة ميناء الإسكندرية، على مرافقة القاطرات ولنشات الإرشاد والتأمين للسفينتين منذ وصولهما والمتابعة الدقيقة من برج الإرشاد الرداري بحركة السفن.

وأعدت هيئة ميناء الإسكندرية، استقبالا حافلا للسفينتين والسائحين يضم عروضا فولكلورية مقدمة من فرقة هابي شو وهدايا تذكارية، في إطار توجه الدولة لتشجيع السياحة البحرية في الموانئ المصرية خاصة وأن هذه الزيارة تعد الزيارة الثانية في ذات الشهر للسفينة Astoria Grande والتي سبق وأن زارت ميناء الإسكندرية في 8 مارس 2025 وهي تعد من ابرز السفن السياحية التي تبحر في البحر المتوسط بطول يصل إلى 193 م تقريبا وعرض 31م تقريبا وبغاطس 6م.

يذكر أن السفينة السياحية Astoria Grande الحاملة لجنسية بالاو قد تراكت على أرصفة محطة الركاب البحرية بهيئة ميناء الإسكندرية فجر يوم السبت الموافق 22 مارس 2025، وكان يبلغ عدد ركابها من 1243 راكبا من بينهم حوالي 816 سائح قادمة من ميناء كوسداسي التركي ومتجهة بعد مغادرتها ميناء الأسكندرية إلى ميناء أزمير التركي.

وفي ذات السياق تراكت السفينة MS Hamburg الحاملة لجنسية البهاما على أرصفة محطة الركاب البحرية بهيئة ميناء الإسكندرية صباح يوم الأحد الموافق 23 مارس 2025،وتحمل على متنها 460 راكبا ما بين سائحين وطاقم قادمة من ميناء بورسعيد ومتجهة بعد مغادرتها ميناء الإسكندرية إلى ميناء سيروس اليوناني، ويبلغ طول السفينة 144.13 متر وعرضها 21.5 متر بغاطس يصل إلى 5.3 متر.