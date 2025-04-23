 بيراميدز: نتمنى مواجهة الأهلي في نهائي دوري الأبطال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بيراميدز: نتمنى مواجهة الأهلي في نهائي دوري الأبطال

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 23 أبريل 2025 - 4:50 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 أبريل 2025 - 4:50 ص

كشف إسلام شكري ، رئيس قطاع الناشئين في نادي بيراميدز ، عن أمنيته في بلوغ فريقه السماوي لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

قال شكري خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد »، :" نتمنى أن يكون نهائي دوري أبطال أفريقيا مصريا بين الأهلي وبيراميدز ، والضغط سيكون كبيرا على بيراميدز الفترة المقبلة في ظل المنافسة على الدوري والكأس ودوري الأبطال".

وتابع :" يجب خصم 3 نقاط من الأهلي بنهاية الموسم الحالي بعد انسحابه أمام الزمالك ، ولاعبو بيراميدز المحليين أو المحترفين اعتادوا اللعب أمام الفرق الجماهيرية".


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