6 غارات أمريكية تستهدف صعدة في اليمن

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أفاد إعلام تابع للحوثيين بأن "الطيران الحربي الأمريكي، شن مساء الأربعاء، 6 غارات استهدفت محافظة صعدة، في عدوان جديد على اليمن".

وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي، في خبر عاجل مقتضب عبر منصة إكس: "6 غارات للعدو الأمريكي على منطقة سهلين بمديرية آل سالم" بمحافظة صعدة (شمال).

ولم تتوفر على الفور معلومات عن خسائر بشرية أو حجم الأضرار المادية.

وحتى الساعة 22:30 "ت.ج" لم تصدر إفادة أمريكية في هذا الشأن.

ولليوم الثاني على التوالي، تتعرض صعدة لغارات أمريكية، إذ طالتها هي ومحافظة الحديدة (غرب) غارات مماثلة مساء الثلاثاء، وفق الحوثيين.

وفي اليوم نفسه، قالت الجماعة اليمنية إنها أسقطت بصاروخ أرض جو طائرة مسيّرة أمريكية من نوع MQ_9، واستهدفت بصواريخ وطائرات مسيّرة حاملتي الطائرات الأمريكيتين ترومان وفينسون في البحرين الأحمر والعربي.

ومنذ 15 مارس الماضي، رصدت الأناضول نحو 1000 غارة أمريكية على اليمن، ما أدى إلى مقتل 217 مدنيا وإصابة 436 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات حوثية لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.

وتأتي الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماما".

لكن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.