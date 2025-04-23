من المقرر أن تبدأ اليوم الأربعاء المرافعات الافتتاحية في إعادة محاكمة قطب السينما السابق هارفي واينشتاين بتهمة الاغتصاب، وهذه المرة ستتخذ هيئة محلفين أغلبها من النساء قراراً في قضية حركة " #أنا أيضا" البارزة.

بعد عملية اختيار استمرت أياما وأسفرت عن هيئة محلفين مكونة من سبع نساء وخمسة رجال وخمسة محلفين بدلاء بحلول يوم الاثنين، أنهى المدعون ومحامو واينشتاين اختيار محلف بديل سادس وأخير اليوم الثلاثاء. ويحل البدلاء محل أي عضو في الهيئة الرئيسية إذا لم يتمكن من متابعة المحاكمة حتى نهايتها.

وتضم الهيئة الرئيسية عددا من النساء أكبر من العدد في الهيئة التي أدانت واينشتاين في محاكمته الأولى قبل خمس سنوات، والتي كانت تتألف من خمس نساء وسبعة رجال.

يشار إلى أن الحكم يمثل لحظة فارقة لحركة " #أنا أيضا" المناهضة لسوء السلوك الجنسي، والتي اشتعلت في عام 2017 بسيل من الادعاءات ضد واينشتاين، الذي كان آنذاك منتجا سينمائيا رفيع المستوى لسلسلة من الأفلام الحائزة على جوائز الأوسكار.

ولكن في انتكاسة أثارت استياء نشطاء حركة " #أنا أيضا" ، ألغت أعلى محكمة في نيويورك في العام الماضي إدانة واينشتاين في عام 2020 وحكم بالسجن لمدة 23 عاما. ووجدت المحكمة أن قاضي المحاكمة الأصلي سمح بشهادات متحيزة. وقد انتهت ولاية هذا القاضي في عام 2022، ولم يعد يشغل منصبه.

ودفع واينشتاين/73 عاما/ ببراءته وينفي اغتصاب أو الاعتداء الجنسي على أي شخص.