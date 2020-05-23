الاتحاد الاسكتلندي يأمل في استئناف الدوري في أغسطس والحكومة تعارض

يعتقد ايان ماكسويل الرئيس التنفيذي للاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم أن الدوري الممتاز في بلاده قد يعود إلى النور في أغسطس المقبل.



ولكن تصريحات ماكسويل تتعارض مع رؤية السلطات المعنية بالصحة في اسكتلندا، والتي ترى أن "ألطريق لازال طويلا" قبل عودة المنافسات الرياضية".



ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" عن ماكسويل قوله اليوم السبت "نرى المنافسات عادت في بلدان حول أوروبا ، أعتقد أنه أمر يمكن تحقيقه بالتأكيد، الخطط التي وضعناها شاملة".



وأضاف "علينا أن نقدم للحكومة الضمانات التي تبقي اللاعبين والأجهزة الفنية وكل المعنيين باللعبة ، في أمان وواثق في قدرتنا على القيام بذلك".



ولكن جاسون ليتش رئيس الخدمات الطبية بالحكومة الاسكتلندية حذر في وقت سابق اليوم من أن الرياضة الاحترافية ينبغي أن تمر عبر العديد من المراحل قبل استئنافها.