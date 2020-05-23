 الاتحاد الاسكتلندي يأمل في استئناف الدوري في أغسطس والحكومة تعارض - بوابة الشروق
السبت 23 مايو 2020 8:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الاتحاد الاسكتلندي يأمل في استئناف الدوري في أغسطس والحكومة تعارض

د ب أ
نشر فى : السبت 23 مايو 2020 - 8:30 م | آخر تحديث : السبت 23 مايو 2020 - 8:30 م

يعتقد ايان ماكسويل الرئيس التنفيذي للاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم أن الدوري الممتاز في بلاده قد يعود إلى النور في أغسطس المقبل.

ولكن تصريحات ماكسويل تتعارض مع رؤية السلطات المعنية بالصحة في اسكتلندا، والتي ترى أن "ألطريق لازال طويلا" قبل عودة المنافسات الرياضية".

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" عن ماكسويل قوله اليوم السبت "نرى المنافسات عادت في بلدان حول أوروبا ، أعتقد أنه أمر يمكن تحقيقه بالتأكيد، الخطط التي وضعناها شاملة".

وأضاف "علينا أن نقدم للحكومة الضمانات التي تبقي اللاعبين والأجهزة الفنية وكل المعنيين باللعبة ، في أمان وواثق في قدرتنا على القيام بذلك".

ولكن جاسون ليتش رئيس الخدمات الطبية بالحكومة الاسكتلندية حذر في وقت سابق اليوم من أن الرياضة الاحترافية ينبغي أن تمر عبر العديد من المراحل قبل استئنافها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك