الحرس البحري في تونس: غرق مركب وإحباط 10 محاولات للهجرة في ليلة واحدة

قال متحدث باسم الحرس التونسي، اليوم السبت، إن وحدات من البحرية أحبطت عشر محاولات للهجرة السرية ليل الجمعة السبت في عدة مناطق من السواحل التونسية.

وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي لإذاعة "راديو ماد" إن وحدات الحرس البحري ضبطت 223 شخصا من بينهم 94 مهاجرا من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وتابع الجبالي أن المهاجرين ومن بينهم أطفال ونساء جرى ضبطهم في مراكب بعدة نقاط على السواحل التونسية.

وكانت وحدات من الحماية المدنية أعلنت فجر اليوم عن انتشال جثة أحد المهاجرين في سواحل صفاقس عقب غرق مركب كان يقل 20 مهاجرا.

وأضاف الجبابلي أن 11 مهاجرا جرى إنقاذهم وإيقافهم فيما لاذ الثمانية الباقون ومن بينهم منظم الهجرة والوسيط بالفرار بعد عودتهم إلى الشاطئ بحسب معلومات توفرت صباح اليوم.

ولا تزال عمليات التمشيط مستمرة في عرض البحر.

وتنشط قوارب الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الإيطالية بشكل مكثف في مثل هذه الفترة من كل عام مع تحسن المناخ.

وتابع الجبالي أنه "برغم مخاطر الإصابة بفيروس كوروناالمستجد، فإن محاولات الهجرة غير الشرعية لمهاجرين تونسيين وأجانب لم تتوقف خلال فترة الحجر الصحي مع أنها كانت قليلة".