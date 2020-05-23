باكستان تعثر على مسجل بيانات رحلة الطائرة المنكوبة

أعلنت باكستان العثور على مسجل بيانات الرحلة الخاص بالطائرة إيرباص "إس إي ايه 320" التي تحطمت في حي سكني في مدينة كراتشي، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها باستثناء شخصين، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وقال عبد الستار خوخار، المتحدث باسم هيئة الطيران المدني، إن البحث عن المسجل الصوتي ما زال جاريا. ويشكل المسجلان معا ما يسمى بالصندوق الأسود ويسجلان تفاصيل مسار الطائرة بالإضافة إلى تفاصيل أنظمتها الميكانيكية وأجهزة الكمبيوتر.

وقد يوفر تحليل الجهازين أدلة للمحققين على سبب قرار قائد الرحلة "بيه كيه 8303" بإلغاء الهبوط والالتفاف ثانية. وأفاد الطيار أيضا بفقدان قدرة كلا المحركين قبل تحطم الطائرة، مما أسفر عن مقتل 97 راكبا على متن طائرة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية وهي قادمة من مدينة لاهور شمالي البلاد.

وقال محمد زبير، أحد الناجيين الاثنين من الحادث في بث تلفزيوني محلي: "كان هناك نيران في كل مكان، وكان الجميع يصرخون بعد التصادم. لقد فتحت حزام الأمان وذهبت باتجاه الضوء". وكان زبير يجلس في الصف الثامن.

وصرح وزير الطيران الباكستاني غلام ساروار خان في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون اليوم السبت بأن باكستان شكلت لجنة من أربعة أعضاء ستقدم تقريرها عن الكارثة في غضون ثلاثة أشهر.