اعتداء كبير على مقهى تركي في مدينة إسن غربي ألمانيا

قالت الشرطة الألمانية اليوم السبت، إن عشرات الأشخاص اعتدوا باستخدام عوارض معدنية تستخدم في تغطية الأسقف مساء أمس الجمعة على مقهى تركي في إسن، وهي مدينة كبرى في منطقة الرور الألمانية.

وأوضحت الشرطة أن المهاجمين دمروا المحل وأجزاء من المواد المخزنة للاستخدام في المقهى، لكن أحدا لم يصب بجروح.

ولم تتضح إلى اليوم السبت خلفيات الاعتداء الذي تسبب في دفع الشرطة بأعداد كبيرة من أفرادها مساء أمس الجمعة إلى موقع الحادث.

وكان عدد من سكان المنطقة أبلغوا عن مجموعة كبيرة من الأشخاص وهم متجهون مباشرة إلى المقهى التركي في حي فرونهاوزن بالمدينة وهم يحملون هذه العوارض.

وأضافت الشرطة أن بعض سيارات الدورية وصلت عندما كان المهاجمون يهدمون المقهى، مشيرة إلى أن المشتبه فيهم فروا إثر ذلك في صورة جماعات صغيرة إلى الشوارع الجانبية.

وهرعت قوات من شرطة المدن المجاورة أيضا بصورة عاجلة إلى مكان الحدث.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم السبت: "ربما كان سيحدث أكثر من ذلك لولا حضورنا".

وذكر المتحدث أن الشرطة تبحث عن المشاركين في الجريمة بمساعدة الكلاب المدربة وباستخدام مروحية تابعة لها.

وأضاف المتحدث أن الشرطة حددت هوية أكثر من 70 شخصا شاركوا في الجريمة حتى الآن، إلا أن دور كل منهم أثناء الاعتداء ستكشف عنه التحقيقات.

وتم القبض على شخص في الثانية والثلاثين بدا أثناء الاعتداء كزعيم للعصابة لكنه لم يدل بأية تصريحات تجاه الاتهامات التي وجهت إليه حتى الآن.

وقال متحدث باسم الشرطة إن تفتيشا أجري في هذا المكان خلال مداهمة كبرى للبحث عن أفراد عصابة إجرامية في يناير 2019، غير أنه لا يعلم إن كان للاعتداء علاقة بذلك.

وتجري الشرطة تحقيقاتها في جميع الاحتمالات.