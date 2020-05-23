ديوكوفيتش يجمع نجوم التنس في البلقان

ينظم لاعب التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، بطولة إقليمية لأهداف خيرية، بين 13 يونيو والخامس من يوليو المقبلين، في عدة مدن بدول البلقان، ستحظى بمشاركة لاعبين من الطراز الرفيع، مثل دومينيك تيم وجريجور ديميتروف.

وأعلن المصنف أول عالميا، اليوم الجمعة، عبر بيان أوردته وكالة (نيو ميديا تيم)، أنه لا يزال على غير علم بما إذا كانت المباريات، ستقام في حضور جمهور أم لا، لكن هذا الخيار سيعتمد على الوضع الوبائي في المنطقة.

وستلعب سلسلة البطولات وفقا لنظام (جولة روبن)، بحيث يتواجه جميع اللاعبين فيما بينهم عن طريق مجموعتين، تضم كل منها أربعة لاعبين، بينما سيقام النهائي بين أفضل اثنين.

ومن المنتظر أن تنطلق بطولة (أدريا تور) في صربيا، على مدار يومي 13 و14 يونيو المقبل، ثم تنتقل إلى كرواتيا وتحديدا مدينة زادار، يومي 20 و21 من ذلك الشهر.

وتختتم البطولة في البوسنة والهرسك، يومي الثالث والرابع من يوليو بمدينة بانيا لوكا، وأخيرا العاصمة البوسنية سراييفو في الخامس من يوليو.

وبحسب البيان، فإضافة إلى ديوكوفيتش الذي سيخوض جميع المنافسات، يشارك أيضا النمساوي دومينيك تيم المصنف ثالث عالميا، والبلغاري ديميتروف، والصربي فيكتور ترويسكي، وآخرون.

ويتواجه ديوكوفيتش والبوسني دامير جمهور، المصنف 107 عالميا، في مباراة الخامس من يوليو بسراييفو.

وتستهدف البطولة جمع الأموال، لصالح مشروعات إنسانية عدة في المنطقة، وكذلك لمساعدة لاعبي التنس على استرداد لياقتهم وإيقاع المنافسات، بعد ابتعاد طويل عن الملاعب بسبب جائحة كورونا