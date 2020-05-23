أدوريز في حفل اعتزاله: تشاجرت طويلا مع الإصابات

قال أريتز أدوريز، مهاجم أتلتيك بلباو، اليوم الجمعة، خلال حفل اعتزاله بملعب سان ماميس، إنه لا يحتاج إلى "مكان" على منصة تتويج الفريق، إذا تمكن الأخير من الفوز بكأس ملك إسبانيا، هذا الموسم، وإن ما يريده هو أن "يظفر" زملاؤه باللقب.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، أنهى به مراسم اعتزاله.

وودع أدوريز زملاءه في الفريق، الذين أقاموا ممرا شرفيا له إلى أرضية الملعب، وكذلك رئيس النادي آيتور إليزيجي، والمدير الرياضي رافا ألكورتا، والجهاز الفني بقيادة جايزكا جاريتانو.

ورافق المهاجم الدولي السابق خلال الحفل، كل من زوجته آينوا وابنتاه يارا ونوا، وهو ما أضفى أجواء مؤثرة على الحدث.

وأكد اللاعب الباسكي أنه لا يطمح لأي منصب، وأنه سينتقل إلى مقاعد الجمهور كي يصبح "مشجعا آخرا" لأتلتيك بلباو، بعد أن أجبرته الإصابات على الاعتزال.

وأوضح أدوريز أنه "تشاجر" مع الإصابات، لكن لم يعد بوسعه الاستمرار.

وقال: "هذا العراك بين الجسد والرأس بدأ منذ وقت طويل، ولم أعد قادرا على تحمله.. لكن بعد هذا الحجر الصحي، والبقاء لوقت طويل بالمنزل، بدا الأمر حتميا".

وكان المهاجم المخضرم وأسطورة أتلتيك بلباو، قد أعلن الأربعاء الماضي إسدال الستار على مسيرته، حيث اعتبر أن "اللحظة المناسبة قد حانت"، بعدما أوصاه الأطباء بضرورة "إجراء عملية جراحية" لتركيب "طرف اصطناعي في الفخذ".

ويعد أدوريز أحد أبرز نجوم "أسود الباسك" عبر التاريخ، حيث يعتبر هداف الفريق في القرن الحادي والعشرين، كما أنه سادس أكثر مهاجمي النادي تسجيلا للأهداف، برصيد 172 هدفا.