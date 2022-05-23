إسرائيل: اكتشاف جثة ثانية يضفي مزيدا من الغموض على لغز اختفاء الأطفال

تضاعفت حيرة السلطات الإسرائيلية في محاولاتها لكشف لغز سلسلة من حالات اختفاء الأطفال في خمسينيات القرن الماضي ، وذلك أثناء محاولة استخراج جثة لطفل من أحد القبور اليوم الاثنين، عندما تبين أن القبر يحتوي على جثتين بدلا من جثة واحدة.

وكانت عائلة الطفل يوسيل تشوري - التي أعلنت وفاته عن عمر يناهز عاما واحدا عام 1953 - تأمل في إنهاء حالة عدم اليقين بشأن مصيره. وتتعلق قصة حياة الطفل على قصص معقدة تزعم أن آلاف المهاجرين من اليهود الشباب اختطفوا أو أعلن بشكل زائف عن وفاتهم حتى يمكن أخذهم من عائلاتهم وتربيتهم من قبل الناجين من محرقة الهولوكوست ممن ليس لديهم أطفال.

وأكدت الحكومة الإسرائيلية العديد من هذه المخاوف في عام 2016، ما مهد الطريق أمام عائلة تشوري للمطالبة بفتح تابوته، كخطوة أولى لمعرفة مصيره.

ومع ذلك، أفادت العائلة بأن عملية استخراج الجثة لم تثر سوى تساؤلات ، بعد أن تم اكتشاف مجموعتين من الرفات داخل التابوت. وأدى ذلك إلى توقف العمل فيما حاول المحققون حل لغز تلك القضية.

وقالت ماسال بيركو /64 عاما/ شقيقة تشوري "قيل لنا إنه لايمكن الاستمرار في عملية الفحص إلا بعد صدور قرار من المحكمة" مضيفة أنها تشعر بخيبة أمل.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية تأمل في أخذ عينات من الحمض النووي من القبر في مقبرة في بتاح تكفا، بالقرب من تل أبيب. ولم يصدر عن الوزارة أي بيان بعد الاكتشاف الذي تم في القبر.

يشار إلى أن تشوري هو واحد من آلاف الأطفال من المهاجرين اليهود من اليمن وبلدان أخرى اختفوا في إسرائيل في خمسينيات القرن الماضي في ظروف غير مبررة. وتشير التقديرات إلى أن مجموع هؤلاء الأطفال يبلغ ما بين 1500 إلى خمسة آلاف طفل.