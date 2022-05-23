نتنياهو: الأزواج الشباب لن يكون بإمكانهم قريبا شراء الطعام



قال رئيس المعارضة الإسرائيلية، زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، إنّ الأزواج الشباب في بلاده لن يكون بإمكانهم قريبا شراء الطعام.



جاء ذلك خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لليكود، تعليقا على ارتفاع أسعار الشقق السكنية في إسرائيل، بحسب قناة «كان» الرسمية.



وقال نتنياهو: «قريبا لن يكون لدى الأزواج الشباب المال لشراء الطعام».



وكان تقرير لدائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل (رسمية)، كشف في وقت سابق من شهر مايو الجاري، أن معدل التضخم واصل الارتفاع وصولا إلى 4%.



وارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1.9% خلال الفترة من فبراير إلى مارس 2022، بحيث وصلت الزيادة التراكمية خلال 12 شهرا إلى معدل ضخم بلغ 16.3%.



ووفق المعطيات، فإن معدل التضخم الذي سجلته إسرائيل، هو الأعلى منذ عام 2011، ومعدل أسعار المساكن هو الأعلى منذ عام 2010.



ووصل المعدل المتوسط لسعر إيجار شقة في إسرائيل في الربع الأول من عام 2022 إلى 4.153 شيكل (نحو 1217 دولارا)، وبلغ متوسط السعر في الربع السابق 4.112 (1205 دولارات).