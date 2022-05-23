حكومة إسرائيل: لا نية لتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت الحكومة الإسرائيلية اليوم الاثنين إنه ليس هناك أي نية لتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي.

يأتي هذا غداة قرار محكمة الصلح في القدس بإلغاء أمر أصدرته الشرطة بإبعاد أربعة يهود عن الحرم بعد قيامهم بصلوات في المكان.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بيان لأمانة الحكومة القول إن قرار المحكمة يتطرق فقط إلى تصرفات هؤلاء الأشخاص ولا ينص على توسيع الصلاة في الحرم.

وكانت الخارجية الفلسطينية أدانت قرار المحكمة الإسرائيلية واعتبرته "انقلابا إسرائيليا رسميا على الوضع القائم"، ووصفته بأنه "إعلان صريح للحرب الدينية التي تهدد بانفجار ساحة الصراع والمنطقة برمتها".