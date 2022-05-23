وزير الخارجية التركي يزور الأراضي فلسطين وإسرائيل



أعلنت الخارجية التركية اليوم الاثنين، أن من المنتظر أن يتوجه وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إلى إسرائيل بعد غد الأربعاء لعقد لقاء مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد.



ويأتي هذا اللقاء في إطار التقارب الجديد بين تركيا وإسرائيل.



ولم يرد تأكيد بعد من الجانب الإسرائيلي لما أعلنته الحكومة التركية.



وسيتوجه الوزير التركي قبل هذا اللقاء إلى فلسطين غدا الثلاثاء حيث سيعقد لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ووزير الخارجي الفلسطيني رياض المالكي.



تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الإسرائيلي اسحق هيرتسوج زار تركيا في آذار/مارس الماضي في أول زيارة يقوم بها رئيس إسرائيلي لتركيا منذ أكثر من عشرة أعوام.



كان خلاف نشب بين الحليفتين المقربتين تركيا وإسرائيل في عام 2010 بعد مقتل عشرة مواطنين أتراك جراء اقتحام البحرية الإسرائيلية لسفينة تضامن مع قطاع غزة، وذلك قبل أن تعاود الدولتان التقارب مرة أخرى في 2016.



وفي أعقاب ذلك سحبت كل دولة سفيرها من الدولة الأخرى على خلفية أزمة قطاع غزة 2018 والتي تصاعدت مع افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.



ومن المتوقع أن ما يهم تركيا في المقام الأول هو تحسين العلاقات الاقتصادية لأن تركيا متضررة بشدة من أزمة عملة صاحبها تضخم بنسبة قاربت 70%.



وتمضي إسرائيل قدما مع دول أخرى في مشروع خط غاز في الجزء الشرقي من البحر المتوسط، وأدى استبعاد تركيا من هذا المشروع إلى استياء حكومة أنقرة.