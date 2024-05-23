الإحصاء: مصر في المرتبة 22 ضمن 67 دولة في مؤشر أداء تغير المناخ لعام 2024

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مصر جاءت في المرتبة 22 ضمن 67 دولة في مؤشر أداء تغير المناخ لعام 2024. وفي الوقت نفسه، جاءت في المرتبة 127 ضمن 180 دولة في مؤشر الأداء البيئي لعام 2022.

وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي الموارد المائية المتاحة لمصر بلغ 81.63 مليار متر مكعب في عام 2023، حيث ساهمت مياه نهر النيل بالنصيب الأكبر بكمية 55.5 مليار متر مكعب، تليها مياه الصرف المعاد استخدامها بكمية 15.36 مليار متر مكعب.

وأوضح الإحصاء أن بحيرة البردويل في شمال سيناء تصدرت قائمة البحيرات المصرية من حيث جودة المياه في عام 2022، حيث بلغ مؤشر أوريجون لجودة المياه 77.3%، وصنفت جودة مياهها بأنها جيدة. كما احتفظت بصدارتها خلال الأعوام السابقة (2021، 2020)، حيث تخطت قيمة المؤشر 82%، وصنفت جودة مياهها بالجيدة، وتعتبر واحدة من أنقى بحيرات العالم.

وشهدت كمية الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح زيادة بنسبة 3.3% في عام (2021/2022)، مقارنة بالعام السابق (2020/2021).