الدبيبة يبحث مع الرئيس الموريتاني تفعيل اتحاد المغرب العربي

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزاوي أوضاع اتحاد المغرب العربي، والعمل على تفعيل دوره الإقليمي والدولي.

جاء ذلك ، خلال لقاء جمعهما اليوم الخميس، بالعاصمة التشادية أنجامينا، على هامش مشاركتهما في احتفالية تنصيب محمد إدريس ديبي رئيسًا لجمهورية تشاد بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في السادس من مايو الجاري،بحسب موقع"بوابة الوسط"الإخباري الليبي.

وأوضحت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن لقاء الدبيبة والرئيس الموريتاني خُصص لمتابعة التعاون المشترك بين البلدين، وأوضاع اتحاد المغرب العربي، والتنسيق لعقد اللجنة العليا الليبية الموريتانية.

وبحسب البيان، وجَّه الدبيبة الدعوة للرئيس الموريتاني لزيارة ليبيا لمواصلة المشاورات والتباحث في القضايا التي تخص البلدين.

وغابت المغرب وموريتانيا عن القمة المغاربية الثلاثية في تونس أبريل الماضي، التي جمعت رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، و الرئيسين التونسي قيس سعيد، والجزائري عبدالمجيد تبون.

وقال وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف ، فى ذلك الوقت، إن "اتحاد المغرب العربي في حالة غيبوبة. لكن ملء الفراغ لا يعني بالضرورة بناء إطار سياسي جديد. اتحاد المغرب العربي لا زال قائما لكنه في حالة غيبوبة".