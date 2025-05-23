قالت الفنانة دينا فؤاد إن ابنتها "زينة" تبلغ من العمر 17 عامًا، وتعدّ أكبر داعم نفسي لها، مضيفة: "بتتفرج عليّ وبتشجعني. العلاقة بينا بقت صداقة، مش بس أم وبنت، وده من وقت ما دخلت سن المراهقة".

وأضافت فؤاد، خلال حوارها مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، والإعلامية راغدة شلهوب، في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار": "بتكلم مع زينة في كل حاجة، حتى في أموري الخاصة، وهي كمان بتحكيلي عن حياتها وشئونها الشخصية".

وتابعت: "ما بقاش عندي خصوصيات معاها، هي عارفة كل حاجة عني، حتى آرائي في الناس بقولها لها، وهي عندها إحساس بالناس أكتر مني، أنا ساعات بكون عبيطة وهي بتفهم أكتر".

وأكدت دينا فؤاد أنها تشكر الله سبحانه وتعالى دائمًا على نعمه وكل ما يحدث في حياتها، وقالت: "بعد كل نجاح بشكر بابا، رغم إنه متوفي، لكن دايمًا حاسة إني مستنية مكالمة منه يطمن عليّ".

كما أعربت عن امتنانها للفنان الراحل نور الشريف، قائلة: "هو اللي اكتشفني وكان صاحب فضل كبير عليّ، كان بيدربني على التمثيل، وأعتبره الأستاذ اللي تعلمت على إيده كل حاجة في الفن".



