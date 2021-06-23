تقدم عازفة الهارب العالمية منال محي الدين بمصاحبة أوركسترا حجرة مكتبة الإسكندرية، ومشاركة مجموعة أنامل شرقية حفلًا في الثامنة مساء الجمعة 25 يونيو على المسرح المكشوف بالأوبرا.

ويأتي ذلك في أولى فعاليات التعاون الفني بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، ومكتبة الإسكندرية برئاسة الدكتور مصطفى الفقي.

ويتضمن البرنامج مختارات من المؤلفات العربية والعالمية منها حلوة يا بلدي، غرام في الكرنك، دعاء، نسم علينا الهوى، كلمات، رقصة عزيزة، تانجو لاكومبارسيتا، لونجا رياض، يمامة بيضا، بانوراما من أعمال اسمهان وبليغ حمدي، وموسيقى أبو علي.

يذكر أن منال محي الدين نشأت في عائلة فنية، وبدأت العزف على آلة الهارب في سن العاشرة من عمرها، والتحقت بمعهد الكونسرفتوار، وحصلت على دوجة البكالوريوس بتقدير امتياز عام 1987، ثم حصلت على منحة من هيئة التبادل العلمي الألماني للدراسة بأكاديمية الفنون والموسيقي.

فيما عملت كأول عازفة هارب في أوركسترا القاهرة السيمفوني عام 1991، وقدمت العديد من الحفلات الناجحة داخل مصر وخارجها منها إنجلترا، وإيطاليا، وفرنسا، اليونان، النمسا، الولايات المتحدة، والأردن والإمارات.

كما مثلت مصر في الكثير من المحافل الدولية وصنفت من أفضل عشر عازفات للهارب على مستوى العالم .

وبالنسبة لأوركسترا حجرة مكتبة الإسكندرية تأسس عام 2002، وقدم العديد من العروض الناجحة.

كما استضاف أشهر العازفين والقادة العالميين ويهدف إلى توثيق وإحياء تراث الموسيقى المصرية الرفيعة.