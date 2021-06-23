اتفاق بين الهجرة والشيوخ لعقد اجتماعات تناقش احتياجات المصريين في إفريقيا

بحثت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، مع أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشيوخ التعاون المشترك في مبادرة «صوت مصر في إفريقيا».



وثمنت مكرم، التعاون المثمر بين الهجرة والسلطة التشريعية بغرفتيها «النواب والشيوخ»، تنفيذًا لتكليفات دولة رئيس الوزراء.



وأكدت حرص الوزارة على استدامة التواصل على التنسيق مع الجهات المعنية ومجلسي «النواب والشيوخ»؛ لبحث كافة المقترحات والأفكار وإمكانية تنفيذها، لتفعيل مبادرة «صوت مصر في إفريقيا» على أرض الواقع.



وقالت مكرم، إن اللقاء بحث نتائج آخر لقاء افتراضي ضمن لقاءات مبادرة «صوت مصر في إفريقيا»، واحتياجات المصريين في إفريقيا والاستفادة من خبراتهم وكذلك بحث أفكارهم واقتراحاتهم لاحتياجات الدول الإفريقية المقيمين بها في كافة المجالات الممثلة في السياحة والمجال الطبي والصيدلي والاستثمار وصناعة الدواء وغيرها من المجالات التي من الممكن أن تفتح أسواقًا جديدة لمصر في القارة السمراء.



وأشارت إلى أن اللقاء ناقش ملف الأطباء والصيادلة وفتح أسواق لهم في إفريقيا، فضلًا عن تصدير الدواء إلى إفريقيا والاستفادة من خبرات المصريين العاملين في المستشفيات في إفريقيا للتعرف على الاشتراطات والإجراءات اللازمة للعمل داخل إفريقيا، حتى يتسنى للجنة الصحة بمجلس الشيوخ بلورة الاحتياجات الإفريقية فيما يتعلق بالأطباء والصيادلة وتصدير الدواء.



ووأوضحت أنه تم الاتفاق على عقد عدد من الاجتماعات ليتم الاطلاع على كافة الاحتياجات الإفريقية والإجراءات التي سترد لنا من الأطباء المصريين العاملين بإفريقيا في الوقت الحالي، مؤكدة أنه سيتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لموافاتهم بهذه الاحتياجات والمبادرات من المصريين بالخارج المقيمين بإفريقيا.



ومن جانبه، أشار النائب هاني نعمة الله، إلى أن تصدير الدواء لإفريقيا من المجالات الهامة جدًا لتدعيم صناعة الدواء المصرية وخصوصًا صناعة اللقاحات ضد فيروس كورونا والتي ستكون مصر مركزًا لتصدير اللقاح لإفريقيا، مؤكدًا أن هذا اللقاء لوضع الخطوات لتفعيل مبادرة «صوت مصر في إفريقيا» في جميع المجالات على أرض الواقع وزيادة التواجد المصري في إفريقيا.



وأكدت النائبة سلوى الحداد، أن المصريين بالخارج هم القوة الناعمة للدولة المصرية في الدول المقيمين بها.



وتابعت: "لقد تلقينا دعوة لزيارة البرلمان الزامبي وهذه فرصة جيدة؛ للتعرف على الاحتياجات الإفريقية من نواب الشعب الزامبي".