حزب الله: تطاول المستوطنين الإسرائيليين على القرآن أعلى درجات الإرهاب والعنصرية

وصف "حزب الله" اللبناني في بيان مساء اليوم الجمعة، ما قام به المستوطنون الإسرائيليون في قريتي عوريف وترمسعيا الفلسطينيتين بـ"العمل الإجرامي الخطير" وأدان "التطاول على كتاب الله".

وقال الحزب في بيان: "إن ما أقدمت عليه عصابات المستوطنين في قريتي عوريف وترمسعيا من تدنيس للمساجد وحرق للقرآن الكريم واقتحام للبيوت وإتلاف للمزروعات بتغطية كاملة من حكومة الكيان الغاصب، هو عمل إجرامي خطير".

واعتبر أن ما قام به المستوطنون "ينتهك كل القيم الدينية والانسانية والأخلاقية، وهو تحقير للأديان السماوية وإساءة بالغة للأمتين العربية والإسلامية".

وأضاف أنّ "التطاول على كتاب الله هو عمل مدان ومرفوض، يمثل أعلى درجات الإرهاب والعنصرية ويمس في معتقدات الناس وعباداتهم".

ودعا الحزب "الحكومات الإسلامية والعربية والمنظمات الحقوقية والدولية إلى القيام بكل ما من شأنه إدانة هذا العمل الإجرامي والقيام بكل الخطوات التي تمنع تكراره وتحول دون قيام عصابات المستوطنين بأعمال إرهابية مماثلة".

وكان مستوطنون إسرائيليون قد هاجموا قبل يومين قريتي عوريف وترمسعيا وأحرقوا عددا من المنازل والمركبات.

ومنذ الثلاثاء الماضي، تشهد عدة قرى وبلدات فلسطينية هجمات من قبل مستوطنين، كما أصيب عشرات في اقتحام مدينة جنين، إلى جانب حرق وتحطيم عشرات السيارات والمنازل.