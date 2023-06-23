تحذير أممى من «خروج الوضع عن السيطرة» فى الضفة الغربية المحتلة

حذر مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس، من أن الوضع فى الضفة الغربية المحتلة «قد يخرج عن السيطرة»، مشددا على ضرورة تعديل إسرائيل لسياساتها بشأن حقوق الإنسان فى الضفة.

وقال تورك فى بيان إن «عمليات القتل الأخيرة وأعمال العنف وكذلك الخطاب النارى، لا تؤدى سوى إلى دفع الإسرائيليين والفلسطينيين أعمق فى الهاوية»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف أنه «على إسرائيل أن تعمل بصورة عاجلة على تعديل سياساتها وأعمالها فى الضفة الغربية المحتلة بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية، بما فى ذلك حماية الحق فى الحياة واحترامه».

وتابع: «من واجب إسرائيل أيضا بصفتها قوة محتلة، وعملا بالقانون الإنسانى الدولى، أن تضمن النظام العام والسلامة فى المنطقة الفلسطينية المحتلة».

وأكد على أنه «من أجل أن يتوقف هذا العنف، يجب أن يتوقف الاحتلال».

وتتعرض القرى الفلسطينية فى الضفة الغربية لعمليات توغل إسرائيلية وهجمات من جانب المستوطنين الإسرائيليين.

وبحسب مفوض حقوق الإنسان، قتلت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 126 شهيدا فلسطينيا فى الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع العام، من «بينهم 21 فتى وفتاة ».